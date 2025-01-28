Раскрыта дата первого слушания по делу Блейк Лайвли против Джастина Бальдони

Первое слушание по делу актрисы Блейк Лайвли против режиссера Джастина Бальдони может состояться 9 марта. Об этом сообщает The Variety.

Звезды фильма «Все закончится на нас» судятся друг с другом в федеральном суде Нью-Йорка. Напомним — Лайвли обвинила Бальдони в сексуальных домогательствах, а тот, в свою очередь, подал встречный иск и обвинил ее и ее мужа Райана Рейнольдса в клевете и вымогательстве.

Как пишет издание, судья Льюис Дж. Лайман, который ведет оба дела, заявил, что он проведет предварительное слушание 3 февраля. Ожидается, что на этом слушании адвокаты Лайвли попросят суд запретить Брайану Фридману, адвокату Бальдони, вести против их подзащитной агрессивную «пиар-войну».

Ранее Фридман сообщил о намерении запустить сайт для публикации материалов, опровергающих заявления Лайвли о домогательствах. Адвокаты актрисы хотят добиться запрета, который ограничит раскрытие материалов расследования. Они также хотят, чтобы судья напомнил Фридману о его обязательствах вести себя в соответствии с профессиональным кодексом, который не позволяет адвокатам делать внесудебные заявления, которые могут повлиять на решение присяжных.

Сам адвокат Бальдони напоминает о том, что юристы Лайвли сотрудничали с американской прессой, чтобы придать истории огласку.

Ранее мы писали о том, что Бальдони извинился перед Лайвли.