Без Бена Аффлека: выяснилось, с кем Дженнифер Лопес встретила Рождество

Американская актриса Дженнифер Лопес, весной этого года расставшаяся с Беном Аффлеком, впервые за много лет встретила Рождество без него. Провести праздник она решила с детьми от своего бывшего мужа.

Как пишет Woman.ru, актриса вместе с близкими друзьями отправилась на горнолыжный курорт в Аспене, штат Колорадо. С собой она взяла также 16-летних двойняшек Эмми и Макса, которых родила в браке с певцом Марком Энтони.

Многие звезды отмечали праздник в кругу семьи – например, Кардашьяны, о нарядах которых можно прочитать в этой новости. А певица Бритни Спирс после двухлетней разлуки наконец встретилась со своими сыновьями – это Рождество она уже назвала лучшим в своей жизни.

Наконец, Дэвид и Виктория Бекхэмы решили переместиться в теплые края – о планах супружеской четы провести январские каникулы в Майами недавно рассказал их старший сын Бруклин. Для торжественного застолья они облачились в элегантные наряды, а потом по традиции переоделись в пижамы.

Ранее мы писали о том, что принцесса Евгения и принц Эндрю пропустили рождественскую службу в Лондоне.