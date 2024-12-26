Принцесса Евгения и принц Эндрю пропустили рождественскую службу. Об этом сообщает The Sun.

На днях в Британии прошла рождественская служба, на которой собралась вся королевская семья. Особое внимание досталось Кейт Миддлтон, которая по пути в церковь успела обняться с пенсионеркой, которая также как и принцесса Уэльская борется с раком.

Однако в традиционном составе членов королевской семьи на службе произошли изменения — не приехал младший брат короля принц Эндрю. Вероятнее всего, это связано с недавним скандалом, когда его уличили в связях с китайцем Янгом Тенбо, которого признали шпионом и выслали из Британии.

Также на мероприятии не было принцессы Евгении. Она решила встретить Рождество в компании друзей своего мужа.

Ранее мы писали о том, что 42-летняя Кейт Миддлтон едва сдержала слезы на рождественском концерте.