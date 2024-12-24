Сын Дэвида и Виктории Бекхэм рассказал, где его родители встретят Рождество

Дэвид и Виктория Бекхэм планируют провести Рождество вместе со своими детьми в Майами. Об этом в интервью The Sunday Times сообщил старший сын звездной пары Бруклин.

Сам он, по собственному утверждению, несказанно рад такому семейному формату. Также 25-летний Бруклин, недавно начавший карьеру шеф-повара, рассказал о подарках, которые собирается преподнести своим родственникам.

«Может быть, бутылку вина для папы. Братьям больше интересны одежда и кроссовки. В прошлом году мы подарили [моей сестре] Харпер дорожную косметичку, которой она до сих пор пользуется, так что нечто в этом роде подберу и для нее», — поделился он.

При этом у самого Бруклина есть персональная праздничная традиция: он надевает новую шелковую пижаму и носит ее на протяжении всего рождественского дня. Его жена Никола также подключилась к этому обычаю: молодой Бекхэм рассказал, что они уже давно дарят друг другу пижамы.

Слухи же о том, что они с супругой тратят по 100 тыс. долларов (около 10 млн рублей) еженедельно на предметы гардероба, Бруклин со смехом опроверг.

Ранее в Сети появлялись слухи о том, что дети Бекхэмов в этом году отказались встречать Рождество вместе с ними. Однако теперь понятно, что члены семьи, по всей видимости, смогли договориться друг с другом.