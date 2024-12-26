«Слезы радости»: Бритни Спирс спустя два года разлуки увиделась с сыновьями

Певица Бритни Спирс впервые за два года увиделась с сыновьями. Она призналась, что это лучшее ее Рождество.

После развода с Кевином Федерлайном Бритни оставила детей экс-мужу. Из-за этого она не может с ними часто видеться. В последний раз исполнительница была вместе с наследниками два года назад, и это на нее сильно давило.

«Лучшее Рождество в моей жизни! Два года не видела своих мальчиков. Слезы радости и буквально в шоке каждый день! Я сумасшедшая, такая влюбленная и благословенная! У меня нет слов, спасибо тебе, Иисус!» - заявила Спирс в личном блоге, делясь радостью с поклонниками.

К слову, после развода дети не смогли остаться с матерью из-за ее нестабильного психологического состояния. Долгое время певица была под опекой своего отца. Однако через суд ей удалось заполучить долгожданную свободу.

Ранее дом Бритни Спирс выставили на продажу за 1,8 млрд рублей. Певица утверждала, что особняк проклят.