Ким Кардашьян надела на семейную вечеринку «змеиное» платье

Американская предпринимательница Ким Кардашьян решила в преддверии Нового года удивить поклонников необычными зоологическими мотивами — на вечеринке звезда соцсетей облачилась в костюм змеи. Впрочем, как иронично пишет Page Six, такой наряд сама Ким вполне могла бы считать повседневным.

Для мероприятия Кардашьян надела платье-водолазку со змеиным принтом от Norma Kamali. Звезда отказалась от украшений и собрала волосы в хвост. В завершение она дополнила образ остроносыми ботинками из змеиной же кожи.

Ким также сделала красный маникюр и дымчатую подводку глаз. Вместе со старшей дочерью Норт Уэст, которая была одета в белый корсет и черную пузырчатую юбку, она сняла несколько видеороликов для TikTok.

Кендалл и Кайли Дженнер, сестры Ким, выбрали для семейной вечеринки одинаковые зимние белые наряды: первая — шелковое платье с длинными рукавами от Phoebe Philo, а вторая — платье Saint Laurent с блестками.

На празднике отсутствовала Хлои Кардашьян — ее дочь Тру и сын Татум сильно заболели.

Недавно мы писали о том, что Ким Кардашьян повторила легендарный снимок из журнала Paper 10-летней давности. Речь идет об изображении, на котором она держит в руках открытую бутылку с шампанским, а струя из него бьет вверх и заливается точно в стоящий на оттопыренной попе звезды бокал.