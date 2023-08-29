Любовь Успенская добьется своего: таролог Саона о переменах в личной жизни ее дочери

В последнее время многократная обладательница музыкальной премии «Шансон года» Любовь Успенская стала активнее проявляться в публичном пространстве. Сперва артистка разругалась с организаторами концерта из-за пальто, после на широкую аудиторию потребовала от дочери Татьяны Плаксиной внуков, и теперь выясняет отношения с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым. Мы решили узнать у таролога, астролога и ясновидящей Саоны, что в действительности происходит в жизни звезды отечественного шоу-бизнеса, и чем еще она сможет удивить поклонников.

«Любовь Успенская действительно старается привлечь к себе дополнительное внимание журналистов и публики. При этом артистка выдает эпатажные жесты не только в сторону своей личности, но и семьи, в особенности на дочь Татьяну. Певица пытается любыми словами создать свежий информационный повод для очередного упоминания в СМИ. Карты говорят, что женщина нуждается в дополнительном внимании и она готова разными способами удерживать фокус на себе и своей семье. Ей это необходимо энергетически», - поясняет Саона.

Чрезвычайно пристальным вниманием Успенская одаривает свою дочь Татьяну Плаксину. По словам таролога, артистка всеми силами старается вывести ее в мир, показать зрителям ее красоту и талант. В тоже время Успенская не спешит отпускать дочь из-под своей опеки и уже настойчиво требует от 33-летней Татьяны внуков. К слову, дочь Успенской, оставившая без внимания провокацию со стороны матери, не спешит делиться с публикой подробностями своей личной жизни, ссылаясь на то, что у нее в приоритете сейчас карьера.