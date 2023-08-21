Певица Любовь Успенская публично потребовала от дочери Татьяны Плаксиной внуков. Об этом сообщает издание «7Дней.ru».

На днях в Крыму состоялось мероприятие, которое посетили многие звезды шоу-бизнеса. Не стали исключением и Успенская с Плаксиной. Во время беседы с журналистами Татьяна рассказала о творческих планах. Певица призналась, что в ближайшие пять лет она хочет «активно выступать». Однако подобный ответ не понравился ее звездной маме. Успенская прервала речь наследницы и спросила: «А рожать ты когда будешь?».

К слову, Татьяна оставила без ответа вопрос матери.

Напомним, что личная жизнь 33-летней Плаксиной является самой обсуждаемой темой среди пользователей Сети. Подписчики активно интересуются, когда артистка представит публике своего избранника. Несмотря на это, Татьяна уверяет: у нее в приоритете карьера.

Ранее 33-летняя дочь Любови Успенской рассказала о своем мужчине после новостей о тайной свадьбе. Подробности смотрите в этой статье.

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