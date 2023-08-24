Слава и Любовь Успенская решили спеть в поддержку пострадавших от рук Тимура Хайдарова

Слава и Любовь Успенская выступят с концертом, посвященным жертвам Хайдарова, об этом пишет kp.ru.

24 августа в Москве прошла пресс-конференция, посвященная скандалу с Тимуром Хайдаровым. Напомним, несколько десятков женщин пожаловались на неудовлетворительные результаты пластических операций, выполненных в клиниках хирурга. К ним присоединились и звезды — певицы Слава и Любовь Успенская.

Скандал уже дошел до судебных разбирательств. Часть жертв подала коллективный иск в суд. Адвокат Елена Сенина создала инициативную группу, в которую объединила всех пострадавших. По ее словам, звезды просто так сдаваться тоже не намерены.

«Любовь Успенская и Слава в настоящий момент ставят себе целью защиту прав и законных интересов обратившихся уже к ним фактически граждан, и для них это играет главную роль», — рассказала Сенина.

Как заявила адвокат, певицы готовят благотворительный концерт, вырученные средства от которого будут переданы тем, кто в них больше нуждается, по мнению Славы и Успенской.

На пресс-конференции прошлись и по Филиппу Киркорову, который активно рекламирует услуги пластического хирурга.

«Филипп Киркоров рекламирует его утром, днем и ночью. Простые люди это смотрят. Но если взять пластические операции господина Киркорова, он что ему красивые операции сделал? Да он изуродовал человека. Но народ ведется. Поэтому такое количество клиентов», — рассказали юристы.

Ранее мы писали о том, что в Питере пропал экс-гитарист и основатель группы «Алиса» Андрей Шаталин. Мужчина вышел из дома 22 августа и с тех пор не объявлялся.