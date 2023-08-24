«Недостаточно быть просто женой и мамой»: нумеролог Лидерман о личной жизни Алсу

Интерес поклонников к личной жизни певицы Алсу все никак не утихает. Тому есть ряд причин: исполнительница появляется на публике без супруга – бизнесмена Яна Абрамова, обручального кольца, в своих соцсетях рассказывает о стрессовых ситуациях, но просочившийся в СМИ слух о разводе не комментирует. Мы решили узнать у нумеролога Ирины Лидерман, с чем Алсу предстоит столкнуться в ближайшее время и как сложится ее личная жизнь.

По словам специалиста, если у певицы сейчас и до 45 лет помеха проходит под вибрацией три — это означает, что ей не нужно растрачивать себя на быт и развлечения, а нужно заниматься творчеством.

«Если этого не делать, то Вселенная может дать знаки к тому, что действительно важно реализовать. Если у человека большой талант, его обязательно нужно реализовать полностью, не становиться просто мамой, просто женой, просто возлюбленной — для личности такого масштаба, как Алсу, этого явно недостаточно», - подчеркивает Лидерман.

Часто спрашивают, как понять эти помехи? Нумеролог поясняет: если у вас что-то не в порядке с финансами, здоровьем или отношениями — это явный признак того, что где-то происходит не благостное движение энергии.

Строка в матрице 2-5-8 отвечает за семью. У Алсу здесь четыре цифры, и это означает, что она не знала, создавать или нет семью, здесь было, скорее, дело случая и других показателей.