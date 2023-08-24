«Недостаточно быть просто женой и мамой»: нумеролог Лидерман о личной жизни Алсу
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Интерес поклонников к личной жизни певицы Алсу все никак не утихает. Тому есть ряд причин: исполнительница появляется на публике без супруга – бизнесмена Яна Абрамова, обручального кольца, в своих соцсетях рассказывает о стрессовых ситуациях, но просочившийся в СМИ слух о разводе не комментирует. Мы решили узнать у нумеролога Ирины Лидерман, с чем Алсу предстоит столкнуться в ближайшее время и как сложится ее личная жизнь.
По словам специалиста, если у певицы сейчас и до 45 лет помеха проходит под вибрацией три — это означает, что ей не нужно растрачивать себя на быт и развлечения, а нужно заниматься творчеством.
«Если этого не делать, то Вселенная может дать знаки к тому, что действительно важно реализовать. Если у человека большой талант, его обязательно нужно реализовать полностью, не становиться просто мамой, просто женой, просто возлюбленной — для личности такого масштаба, как Алсу, этого явно недостаточно», - подчеркивает Лидерман.
Часто спрашивают, как понять эти помехи? Нумеролог поясняет: если у вас что-то не в порядке с финансами, здоровьем или отношениями — это явный признак того, что где-то происходит не благостное движение энергии.
Строка в матрице 2-5-8 отвечает за семью. У Алсу здесь четыре цифры, и это означает, что она не знала, создавать или нет семью, здесь было, скорее, дело случая и других показателей.
Теперь посмотрим на Алсу в синтезе с ее мужем Яном. У него три цифры в строке семьянина 2-5-8, и это говорит также о воле случая в создании семьи. Таким людям я бы порекомендовала добавлять больше стабильности, структуры, заземленности.
Ирина Лидерман
Нумеролог
У Яна сейчас интересный период жизни, и продлится он до 50 лет. Вибрация помехи – единица, а это означает, что не нужно никому ничего доказывать, лучше уйти в семью или работу, убеждена эксперт.
Кстати, Ян достаточно нестабильный — в строке 3-6-9 у него всего две цифры — «это говорит о том, что таких мужчин нужно держать под контролем, ведь они легко соглашаются на все предложения — дамы, будьте бдительны!».
Чего ожидать Алсу в этом году, как ей строить свою жизнь?
По нумерологии, сложив дату рождения и текущий год, мы получим расчет персонального года:
27.06.2023 = 22 = 4
У Алсу получился сверхзнак, 22 — это означает, что сейчас невероятно удачное время для прокачки себя. Весь остаток года Алсу может и должна поработать над собой максимально, ведь это время пересмотра окружения и возможность поработать с родом.
В следующем, 2024 году, у Алсу наступит время нестабильности и перемен. Здесь могут появляться разные люди, рекомендуем проверять всю информацию, так как возможны мошенники. Это время можно посвятить изучению себя, своего потенциала и возможностей, может даже появиться духовный проводник, но его придется поискать.
«В следующем году нужно будет быть более аккуратной с финансами, возможны лишние траты. Также следует быть аккуратной, чтобы не следовать чужим целям, а делать только то, что записано в божественном расписании — тогда вся Вселенная будет помогать!» - заключила Ирина Лидерман.
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