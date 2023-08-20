«Я на них так наехала»: Любовь Успенская поссорилась с организаторами концерта из-за пальто

Многократная обладательница музыкальной премии «Шансон года» Любовь Успенская не позволила организаторам фестиваля «Таврида.АРТ» преобразить себя за счет переодевания в пальто. Певица крайне остро отреагировала на предложение, так как посчитала, что в данном случае посягают на ее безупречный вкус, пишет NEWS.ru.

Просьба надеть пальто вызвала у исполнительницы смешанные чувства: с одной стороны это крайне нелогично, ведь погода в Крыму достаточно теплая, а с другой стороны — даже оскорбительно, ведь, как заявила сама звезда, бог дал ей хороший вкус. По всей видимости, Успенской крайне не понравилась верхняя одежда, которую попросили надеть организаторы.

Впрочем, она и сама потом об этом сказала. По словам певицы, никто не в силах заставить ее носить то, что вызывает чувство отвращения. Ситуация, возникшая за кулисами фестиваля «Таврида.АРТ», на какой-то момент вышла из-под контроля, и Успенская крайне жестко обратилась к тем, кто занимается его проведением.

«Я на них так наехала: вы чего, на Северный полюс хотите меня послать? Понятно, что у них там своя тема была, а у меня своя», — возмутилась звезда.

В итоге исполнительница городских романсов напрочь отказалась от пальто и выбрала другой наряд. Перед публикой она предстала в скромном закрытом платье.

Дочь певицы Татьяна одна из тех, к кому Успенская прислушивается в вопросах, касающихся стиля и моды. По словам артистки, часто происходит так, что их вкусы совпадают.

Ранее дочь звезды шансона рассказала журналистам, как претенденты на ее руку и сердце могут завоевать внимание. Так, по словам Татьяны, она не любит, когда дарят цветы, но будет не против угоститься халвой.