«Беречь свое здоровье до декабря»: таролог Янко о том, к чему Николаев должен быть готов

В середине сентября певец Игорь Николаев был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии из-за проблем с сердцем. Позднее ему провели коронарное шунтирование, артист пошел на поправку и, как отмечает пресса, тайно выписался из больницы. Портал «Страсти» решил узнать у таролога Галины Янко, как себя чувствует Игорь Николаев сейчас и стоит ли близким людям певца и поклонникам волноваться за его здоровье.

По словам специалиста, артист – долгожитель. Это прослеживается по его линии судьбы.

«Но как бы не старался Николаев показать своего счастья, он по жизни не особо удачен в любви. Да, он женат, да, есть дети, но это не говорит о том, что он счастлив. На людях он показывает одно, а в жизни у него, внутри, совсем другое», - отмечает таролог.

Галина Янко подчеркивает, так как певец долгожитель, с болезнью он справится. Вернется на сцену уже скоро, «и все у него будет великолепно».