«Беречь свое здоровье до декабря»: таролог Янко о том, к чему Николаев должен быть готов
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В середине сентября певец Игорь Николаев был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии из-за проблем с сердцем. Позднее ему провели коронарное шунтирование, артист пошел на поправку и, как отмечает пресса, тайно выписался из больницы. Портал «Страсти» решил узнать у таролога Галины Янко, как себя чувствует Игорь Николаев сейчас и стоит ли близким людям певца и поклонникам волноваться за его здоровье.
По словам специалиста, артист – долгожитель. Это прослеживается по его линии судьбы.
«Но как бы не старался Николаев показать своего счастья, он по жизни не особо удачен в любви. Да, он женат, да, есть дети, но это не говорит о том, что он счастлив. На людях он показывает одно, а в жизни у него, внутри, совсем другое», - отмечает таролог.
Галина Янко подчеркивает, так как певец долгожитель, с болезнью он справится. Вернется на сцену уже скоро, «и все у него будет великолепно».
Ему нужно только остерегаться и беречь свое здоровье вплоть до декабря. Это обязательно. На левой руке ему лучше носить красную ленту – она поможет певцу убрать весь негатив.
Галина Янко
Таролог
В заключение таролог добавила, что счастливый день певца – пятница, поэтому все вопросы ему лучше решать именно в этот день недели.
Ранее стало известно, что после тайной выписки из больницы Николаев уже поднял цены на свои выступления. Концерты артиста должны были пройти не только в России, но и за рубежом – ожидались гастроли по Америке. Однако часть выступлений пришлось отменить.
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