«Вынуждены обороняться»: Марина Коташенко начала судебную тяжбу с бывшей женой Градского

Близкие и родственники продюсера Александра Градского приступили к разделу его имущества в суде. Адвокат Марины Коташенко, вдовы покойного музыканта, рассказала о позиции своей клиентки в суде, передает mk.ru.

Право на часть наследства Градского заявила его бывшая жена Ольга, с которой он расстался 20 лет назад. Будучи свободным, продюсер спустя некоторое время стал сожительствовать с Коташенко. С ней музыкант прожил 17 лет. Официальный брак пара заключила в 2021 году.

Наследство Градского оценивается в сотни миллионов рублей. Три квартиры, две машины, несколько земельных участков и еще шикарный дом в Подмосковье — предстоит разделить между собой близким продюсера.

Адвокат Марины Градской Лариса Широкова рассказала журналистам, какую стадию сейчас проходит судебное разбирательство. По ее словам, ничего тайного в этой истории нет, но детали процесса пока обсуждать нельзя.

Стороны сейчас пытаются опровергнуть позицию друг друга. Кроме того, идет опрос свидетелей, поэтому было принято решение отложить слушание до сентября. Коташенко, по словам юриста, занимает в суде оборонительную позицию, так как является ответчиком по делу.

«Мой доверитель Марина и младшие сыновья Александра Борисовича - ответчики по делу, мы сторона, которая вынуждена обороняться: представлять доказательства, опровергать те сведения, на которых противоположная сторона основывает свою позицию», — отметила Широкова.

Старший сын Градского поддерживает в суде бывшую жену продюсера. За Коташенко же выступили все близкие музыканта. Это, по словам юриста, тоже немало для установления истины.

Ранее звездный адвокат Сергей Жорин объяснил заявления в полицию от наследников Градского. Он считает, что таким образом они пытаются устранить друг друга.