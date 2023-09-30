Поднял ценник: Игорь Николаев будет выступать после выписки из больницы на новых условиях

Игорь Николаев поднял цены на выступления после выписки из больницы, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Накануне в прессе сообщали, что музыкант тайно выписался из больницы после того, как он провел там несколько недель. У Николаева были запланированы не только концерты в России, но и гастроли по Америке. Однако часть выступлений пришлось отменить.

Впрочем, Николаев уже готов рассматривать новые предложения — с 10 октября певец будет выступать на корпоративах, но только на тех площадках, которые находятся недалеко от Москвы. При этом ценник на выступление Николаева вырос на миллион — теперь за его концерт организаторам придется выложить 4 миллиона рублей.

Даже если у желающих услышать хит «Выпьем за любовь» будет вся сумма, не факт, что Николаев согласится на выступление. Журналисты отмечают, что он будет выбирать заказчиков самостоятельно, а количество концертов не будет превышать 2-3 в месяц.

Напомним, Игоря Николаева госпитализировали 15 сентября с обширным инфарктом. Музыканту провели операцию на сердце, после чего выписали.

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