«Божественное предназначение»: что ждет жен Градского, борющихся за его наследство
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Битва за наследство продюсера и музыканта Александра Градского набирает обороты. Дети известного артиста обвиняют последнюю жену Градского Марину Коташенко в том, что она с самого начала их союза преследовала исключительно корыстные цели, а сама Марина начала судебную тяжбу с бывшей женой артиста Ольгой Фартышевой, тоже претендующей на имущество знаменитости. Портал «Страсти» поговорил с нумерологом Ириной Лидерман с целью выяснить, какую роль в жизни Градского сыграли его жены, были ли они предначертаны судьбой, и что ждет Марину и Ольгу в ближайшем будущем.
Совместимость Александры и Марины
По словам специалиста, встреча Александра и Марины – неслучайная. У обоих есть очень похожие вибрации, черты характера и индивидуальные особенности.
«Их случайная встреча и счастливый брак на протяжении долгих лет — что это, как не божественное предназначение?» - задается вопросом Лидерман.
У обоих совпадают большие куски так называемого «длинного кода» — 1119 и 28102, что говорит о судьбоносной встрече и последующем браке. А тот факт, что у Марины пять цифр в строке семьянина нам показывает, что у нее была задача как можно раньше создать семью, и разница в возрасте не являлась препятствием.
«И еще хочу отметить целеустремленность Александра Борисовича — ведь у него в строке 1-4-7 — пять цифр, а это значит, что цель превыше всего, тогда как у Марины шесть — это значит, что четкой цели у нее нет, но она будет идеальной поддержкой супругу, что и произошло», - поясняет нумеролог.
Будущее жен
У Марины сейчас второй период, который продлится до 70 лет. И сейчас у нее вибрация этого периода определяется по ее дате рождения — 22. Это очень мощный сверхзнак, который говорит о том, что она обязательно должна погрузиться в энергии и эзотерику, даже если ранее не испытывала такого желания — возможно, были позывы, но не нашлось тех, кто провел бы ее в развитии.
Интересно, что вибрация помех сейчас у Марины 0, а это значит, что может активироваться все, что угодно из того, во что она верит: захочет пострадать из-за денег — что ж, ее желание исполнится. Захочет побыть в одиночестве — тоже возможный вариант. Тут важный совет для Марины — не уходить в страдания, создавать то, что хочется, ведь сейчас самое время для расцвета и справедливого распределения имущества музыканта.
Ирина Лидерман
Нумеролог
Ольга Фартышева
На примере брака Александра Борисовича с Ольгой Фартышевой, который продлился с 1980 до 2003 года, мы видим, что у Александра включается вибрация помехи 1 с 1993 до 2002 года. Брак как раз и завершается в 2003 году.
У Ольги сейчас второй период, который продлится до 68 лет. В этом периоде она накапливает мудрость, ей также нужно работать с каналами восприятия, если она до сих пор этого не делала — возможно, что это именно та ключевая идея, которая позволит ей также по-другому пересмотреть свои взгляды на наследство.
У Ольги сейчас четвертый этап жизни, вибрация этого периода — 4, но получилась она из 13 — важно не впадать в эгоизм, не относится потребительски к жизни и ее благам, не спорить, не осуждать и не упрекать.
Сейчас для Ольги важно все планировать — тут очень важно отказаться от пустой траты времени, не сливать ресурсы, обязательно учиться, заключила нумеролог.
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