«Божественное предназначение»: что ждет жен Градского, борющихся за его наследство

Битва за наследство продюсера и музыканта Александра Градского набирает обороты. Дети известного артиста обвиняют последнюю жену Градского Марину Коташенко в том, что она с самого начала их союза преследовала исключительно корыстные цели, а сама Марина начала судебную тяжбу с бывшей женой артиста Ольгой Фартышевой, тоже претендующей на имущество знаменитости. Портал «Страсти» поговорил с нумерологом Ириной Лидерман с целью выяснить, какую роль в жизни Градского сыграли его жены, были ли они предначертаны судьбой, и что ждет Марину и Ольгу в ближайшем будущем.

Совместимость Александры и Марины

По словам специалиста, встреча Александра и Марины – неслучайная. У обоих есть очень похожие вибрации, черты характера и индивидуальные особенности.

«Их случайная встреча и счастливый брак на протяжении долгих лет — что это, как не божественное предназначение?» - задается вопросом Лидерман.

У обоих совпадают большие куски так называемого «длинного кода» — 1119 и 28102, что говорит о судьбоносной встрече и последующем браке. А тот факт, что у Марины пять цифр в строке семьянина нам показывает, что у нее была задача как можно раньше создать семью, и разница в возрасте не являлась препятствием.

«И еще хочу отметить целеустремленность Александра Борисовича — ведь у него в строке 1-4-7 — пять цифр, а это значит, что цель превыше всего, тогда как у Марины шесть — это значит, что четкой цели у нее нет, но она будет идеальной поддержкой супругу, что и произошло», - поясняет нумеролог.

Будущее жен

У Марины сейчас второй период, который продлится до 70 лет. И сейчас у нее вибрация этого периода определяется по ее дате рождения — 22. Это очень мощный сверхзнак, который говорит о том, что она обязательно должна погрузиться в энергии и эзотерику, даже если ранее не испытывала такого желания — возможно, были позывы, но не нашлось тех, кто провел бы ее в развитии.