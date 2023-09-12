Оставила мужа умирать ради чемоданов с деньгами: как вдова Градского относилась к нему при жизни

Битва за наследство покойного Александра Градского продолжается. 42-летний сын музыканта рассказал про отношения отца с молодой женой Мариной Коташенко, а также о нежелании вдовы устанавливать памятник на могиле артиста. Об этом сообщает Пятый канал.

По словам Даниила Градского, актриса изначально показалась ему довольно холодной и отстраненной женщиной, а с каждым годом вопросов к Марине появлялось все больше. Градского-младшего особенно смутила внезапная свадьба отца и Коташенко. Тогда певец только вылечился от коронавируса.

«Он лежал на больничной кровати с кислородом. Это был выездной ЗАГС», – прокомментировал звездный наследник.

После торжественного события Александр Борисович снова оказался в больнице с инсультом. Даниил утверждает, что, как только о диагнозе узнала Марина Коташенко, она сразу убежала в творческую мастерскую, где лежали деньги, документы и медицинские выписки Градского.

«Уехала из этого помещения с тремя чемоданами. Тремя чемоданами чего, я не знаю. Потому что свидетель не может сказать, что там было: деньги, валюта...» – отметил сын музыканта.

Кроме того, актриса не навещала супруга в медучреждении, а за все три месяца, что Градский лежал при смерти дома, молодая жена ночевала там всего раз.

Теперь, когда артист ушел из жизни, члены семьи решают вопрос о возведении памятника на его могиле. Родные Градского уже нашли скульптора и готовы оплатить все расходы, но вдова до сих пор не выразила свое согласие.

«Может быть, она так относилась к отцу, что ей нужно было от него, она сейчас получила: наследство, какие-то претензии на недвижимость. А то, что касается памятника, это для нее, наверное, третичное, четвертичное», – выразил предположение Даниил.

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