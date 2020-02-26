Мария Михалкова-Кончаловская рассказывает подписчикам, как прошла непростой путь от девочки с пухлыми щеками до стройной красавицы. Поклонники Марии задают ей вопросы о ее диетах и том, как добиться заметных результатов в борьбе с лишним весом. Мария терпеливо отвечает на все и публикует рассказы, основываясь на собственном опыте. Мария показала подписчикам свое архивное «в теле» и рассказала, как похудела на 30 кг, поборов вредные пищевые привычки. Америку Мария Кончаловская не открыла, но на своем опыте показала, что золотые правила похудения эффективно работают.Она перестала перекусывать все подряд, наедаться на ночь, пить сладкую газировку и быстро есть. «Маша, вы просто молодец, вы вовремя забили тревогу и победили вредные привычки. Я думаю, эти привычки имеются у большинства», «Умничка. Дисциплинируют ваши посты», «Маша такая маленькая, но такая умненькая, дисциплинированная, с большой силой воли, умничка!», «Халва, искандер, кукурузные чипсы. Не могу отказаться, пытаюсь просто реже соблазняться на них. Но и сильно не виню себя, если не сдержалась: еда — это тоже удовольствие, а живем мы ради того, чтобы быть счастливыми», «Все правильно говорите, красивая девушка», «Вы перечислили все мои вредные привычки», — написали Марии в комментариях.Ранее дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского рассказывала, как шла активная фаза ее похудения и в каком состоянии сейчас находится ее кожа. Фото и видео: Светлана Наконечная/ Passion.ru, Instagram, Juliya Khanina/ Global Look pressПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!