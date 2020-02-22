Егор Кончаловский впервые прокомментировал роман своей 18-летней дочери Марии. В разговоре с журналистом портала «Собеседник» режиссер заявил, что ему не нравится разница в возрасте Марии и ее избранника, Никиты Кузьмина: «Не нравится то, что ее молодой человек старше нее на 10 лет. Мне это все не нравится. Но я забываю о том, что, когда мы встретились с Любой Толкалиной, ей было 18 лет, а мне 30. Она убежала от мамы, и моя мама сбежала из дома в 17 лет к моему отцу». Стоит отметить, что Любовь Толкалина, по словам Марии, довольна ее выбором: «Мне было немного страшно, но не из-за того, что он мог не понравиться кому-то из родителей. Наоборот, переживала, что Никите они не понравятся. Но все хорошо. Мама Никиту любит. Папа сказал, что не может его объективно оценить, ведь я для него всегда маленькая Маша». В минувшем году Мария Михалкова-Кончаловская обмолвилась, что возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца, а впоследствии ее мама сообщила, что пара уже узаконила отношения. Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку.(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)Фото и видео: InstagramПодписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!