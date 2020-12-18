Как питаться в праздники, чтобы избежать переедания и не подорвать здоровье
Специалисты Немецкого фонда печени рассказали, как не ухудшить свое здоровье в традиционно сопровождающиеся обильным застольем праздники. Их слова приводит онлайн-издание «Медик форум». Во-первых, эксперты в один голос твердят об умеренности при употреблении блюд с майонезом, в частности, салата оливье. Чтобы помочь себе, накладывайте блюдо в небольшие тарелки и наслаждайтесь им медленно. А лучше в качестве закусок ешьте свежие овощи или салаты с оливковым маслом, а также орехи и мандарины.
Также диетологи рекомендуют во время каникул не пренебрегать прогулками, это поможет держать вес под контролем и снизить уровень сахара в крови, а также очень полезно для психики и для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Умеренность рекомендуется соблюдать и в отношении алкоголя, особенно стоит быть сдержанными пожилым людям, так как он может вступить во взаимодействие с лекарствами и даст дополнительную нагрузку на печень, что в целом ухудшит состояние здоровья, не стоит начинать новый год с подобных проблем.
Фото: pixabay
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!