Как питаться в праздники, чтобы избежать переедания и не подорвать здоровье

Также диетологи рекомендуют во время каникул не пренебрегать прогулками, это поможет держать вес под контролем и снизить уровень сахара в крови, а также очень полезно для психики и для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Умеренность рекомендуется соблюдать и в отношении алкоголя, особенно стоит быть сдержанными пожилым людям, так как он может вступить во взаимодействие с лекарствами и даст дополнительную нагрузку на печень, что в целом ухудшит состояние здоровья, не стоит начинать новый год с подобных проблем.

Фото: pixabay

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