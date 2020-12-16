Какие 5 продуктов помогут справиться с сухостью, воспалениями и другими проблемами с кожей

Также стоит присмотреться к куркуме. Она обладает сильным противовоспалительным и антимикробным свойствами и служит отличным натуральным средством для терапии кожных заболеваний, включая экзему и акне. Эффективно для защиты от провоцирующих воспаление микроорганизмов и кокосовое масло. А в чесноке содержится такое уникальное вещество, как аллицин, которое помогает бороться с грибковыми инфекциями кожи, уменьшает отеки и воспаления, помогает вылечить бородавки. И еще один продукт, который рекомендуется включить в свой рацион для защиты кожи – это капуста. В ней содержится огромное количество витамина С, который известен как мощный антиоксидант, необходимый, чтобы нейтрализовать вредное действие свободных радикалов, а также помочь в борьбе с патогенными микроорганизмами. Специалисты советуют не только есть капусту, но и прикладывать ее листы к местам воспалений или нарывов.

Фото: depositphotos

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