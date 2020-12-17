Перечислены продукты, которыми нельзя закусывать шампанское

А вот блюда с майонезом не слишком хорошо сочетаются с шампанским или игристым вином, так что лучше не закусывайте эти напитки оливье или «Селедкой под шубой». Не стоит сочетать с ними и еду с маскарпоне в составе. Жирные сорта мяса также не лучший вариант. Утром после праздника можно проснуться с чувством тяжести, вздутием, тошнотой или тяжестью, потому что эти блюда жирные и дают нагрузку на поджелудочную железу. Кроме того, в шампанском много сахара, который в сочетании с белком также провоцируют неприятные процессы в желудочно-кишечном тракте. Не стоит закусывать игристое вино шоколадом, конфетами, мармеладом и прочими сладостям, так как подобное комбо способствует резкому скачку сахара в крови.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!