Как перестать постоянно перекусывать и похудеть во время самоизоляции: 4 работающих совета

Третье, о чем не стоит забывать в изоляции – распорядок дня. Очень важно соблюдать его. Недосып может привести к желанию съесть что-то с высоким содержанием углеводов. Работайте по расписанию, принимайте пищу в одно и то же время каждый день, проводите время с семьей – это вернет вам ощущение нормальности жизни, в противном случае ваше пищевое поведение выйдет из-под контроля и вы будете только есть, а это неизменно скажется на обхвате талии. Четвертый совет – будьте активны. Конечно, спортзалы сейчас закрыты, но у вас в расписании было заложено время на тренировку, найдите, какими физическими упражнениями сможете заняться в домашних условиях. «Фитнес – это последнее, о чем вы думаете, находясь дома, но хорошая тренировка окажется полезна и для вашего тела, и для разума», – отметила диетолог. Выходите на балкон или задний двор, чтобы подышать свежим воздухом, гуляйте с собакой или выберите онлайн-активность – сейчас очень много вариантов, в том числе и бесплатных. Спортивные нагрузки помогают взять под контроль аппетит и помогут снизить уровень гормона стресса кортизол. Также не забудьте о медитациях – они очень полезны для вашего ментального здоровья.

Фото: freepik

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