Гормон стресса кортизол: влияние на организм и 13 способов самостоятельно снизить его уровень

Стресс существовал во все времена. Его изначальная физиологическая роль заключается в быстрой мобилизации ресурсов нашего организма в ответ на некие внешние факторы, которые угрожают жизни. Это своеобразный ответ из серии «бей или беги». Благодаря этому мы, собственно, и выжили. Когда-то стресс был более жестким, но зато коротким. Появилась угроза жизни – хищник показал человеку зубы, он укрылся от него в доме или пещере, цикл закончился. Прямые угрозы жизни могли повторяться хоть каждый день. Но главное, что в этом случае всегда оставалось время для отдыха и восстановления ресурсов. И это правильно с физиологической точки зрения.

В современном мире мы не спасаем свою жизнь от хищных животных. На нас действуют более мелкие стрессовые факторы, но их слишком много и «бомбят» они нас постоянно. И убежать от них, увы, невозможно. Нельзя так просто уйти с нелюбимой работы, избавиться от долгов, дать отпор руководителю, самостоятельно по мановению волшебной палочки завершить пандемию. Все это порой просто игнорируется, загоняется внутрь, но рано или поздно под этой тяжестью организм проседает…. Перманентный стресс запускает физиологические изменения и начинает «сыпаться» здоровье.