«Антистрах», вакуум и еще 6 упражнений для избавления от стресса и снижения уровня тревожности

Упражнение «Антистрах»

Справиться с тревогой помогают дыхательные техники и практики осознанности. Например, простое упражнение «Антистрах» – это скорая помощь для вашей нервной системы, которая позволяет быстро прийти к гармонии.

Сядьте в удобное положение, спина прямая, ноги плотно стоят на полу. Сделайте глубокий спокойный вдох через живот. Задержите дыхание и досчитайте до 5. Затем медленно сделайте выдох на 7 счетов. Повторите 3-5 раз, стараясь «выдохнуть» напряжение и страх. Данная техника не требует много времени, ее легко можно выполнять каждый день по утрам.

Техника благодарности

Она очень хорошо работает в комплексе с упражнением «Антистрах». Позвольте себе вспомнить все, что у вас есть сейчас, в настоящем. Есть ли у вас постель, на которой вы можете спать? Еда в холодильнике, чистая вода? Есть ли у вас глаза, чтобы читать эту статью, руки, которые могут обнимать своих близких, уши, чтобы слушать красивую музыку? Чувства, чтобы ощутить любовь и радость? Вспомните, а лучше выпишите как минимум 10 причин, которые есть в настоящем и за которые вы можете сказать спасибо.

Благодарность – самый эффективный инструмент, который возвращает нас в настоящее. В благодарности рассеиваются все страхи, невозможно чувствовать благодарность и бояться одновременно.