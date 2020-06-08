55-летняя Ирина Безрукова рассказала, как быстро сбросить набранные во время карантина килограммы

Фигуре Ирины Безруковой завидуют многие. В свои 55 она может позволить себе смелые эксперименты со стилем. Работая над своей формой, актриса руководствуется рекомендациями профессионалов и нередко делится полезной информацией в блоге — как ухаживать за кожей чтобы выглядеть моложе своих лет, как поддерживать себя в тонусе. На этот раз она рассказала, как быстро сбросить набранные во время карантина килограммы.

«Чтобы все желающие смогли побыстрее прийти в нужную форму, хочу поделиться рекомендациями диетолога Анатолия Волкова, которые он дал мне. Речь пойдет про правила употребления мяса и рыбы», — сообщила она.