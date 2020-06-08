55-летняя Ирина Безрукова рассказала, как быстро сбросить набранные во время карантина килограммы
Фото: Instagram Ирины Безруковой
Фигуре Ирины Безруковой завидуют многие. В свои 55 она может позволить себе смелые эксперименты со стилем. Работая над своей формой, актриса руководствуется рекомендациями профессионалов и нередко делится полезной информацией в блоге — как ухаживать за кожей чтобы выглядеть моложе своих лет, как поддерживать себя в тонусе. На этот раз она рассказала, как быстро сбросить набранные во время карантина килограммы.
«Чтобы все желающие смогли побыстрее прийти в нужную форму, хочу поделиться рекомендациями диетолога Анатолия Волкова, которые он дал мне. Речь пойдет про правила употребления мяса и рыбы», — сообщила она.
Оказалось, что мясо и рыбу тушить и жарить не стоит, лучше использовать для приготовления гриль и аэрогриль, либо запекать мясо в духовке. При этом можно смешивать разные сорта мяса (птица и рыба не в счет). Есть мясо рекомендуется вечером, иногда отказываясь от него вовсе, выбирая вегетарианские или безбелковые дни.
«Мясо и рыбу едят с некрахмалистыми овощами: оливками, маслинами, салатами, кроме помидоров и салата айсберг (не путать с китайской капустой), сладким перцем, огурцами, горчицей, хреном без уксуса, грейпфрутом, гранатом, клюквой, луком, чесноком, маслом, острым перцем, зеленью, лимоном, соевым соусом. После употребления продуктов животного происхождения (мясо, рыба, птица, яйца, молочные продукты), прием другой пищи должен быть не раньше, чем через 2 часа. В остальных случаях следующий прием пищи допускается через 1,5 часа», — цитирует диетолога актриса.
Фото и видео: Instagram
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