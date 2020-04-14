Ирина Безрукова поделилась очень простыми методами поддержания кожи лица в тонусе

«Хочу поделиться очень простым методом, который помогает поддерживать кожу лица в тонусе. Замороженные кубики льда с этим отлично справляются. Можно заморозить отвар трав, ромашку, например. Я завариваю чай, который от рождения и до самой старости пьют аргентинцы - матэ или парагвайский чай (это не правильно, но в простонародье так говорят), это измельчённые листья падуба парагвайского», — написала она в Instagram.

К слову, ранее Ирина Безрукова рассказала Passion.ru о том, как поддерживает себя в форме: « Просто нельзя распускаться. Как только расслабляюсь, я, как и все женщины, понимаю: «Ой-ой-ой, надо все обратно срочно возвращать!» На диетах я не сижу, но у меня более сложная история. Я пытаюсь придерживаться раздельного питания, тогда у меня вес держится в норме. Посещаю косметолога и массажиста. И еще пью много воды без газа. <...> У меня очень хороший массажист, фасциальный практик. Сеанс ее массажа приравнивается к полноценному занятию в тренажерном зале».