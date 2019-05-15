Девушка без возраста: Ирина Безрукова вышла в свет в дерзком молодежном образе

В ресторане итальянской кухни The Toy журнал Glamour во второй раз собрал гостей на ежегодной церемонии вручения премии, посвященной главным законодателям современных трендов в digital-мире. Темой премии стали 90-е годы, что дало возможность гостям проявить фантазию в выборе нарядов, а оформление перенесло гостей в солнечный Майями.

В числе гостей мероприятия была Ирина Безрукова, позировавшая фотографам у раритетного авто в дерзком образе: в ярко-красной блестящей куртке, голубых джинсах, босоножках на каблуках и с игривыми кудряшками на голове. Глядя на актрису, сложно поверить, что следующей весной она отметит 55-летний юбилей.