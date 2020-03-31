Ирина Безрукова рассказала, как в 50 выглядеть на 30

Поклонники Ирины Безруковой часто восхищаются тем, как молодо она выглядит. Несколько лет назад, когда актриса праздновала юбилей, многие говорили ей, что в 50 она выглядит не старше 30. Находясь на карантине, Ирина решила поделиться своими секретами ухода за лицом, и начала с одного из важных пунктов своей бьюти-рутины — масок.

«Маски я использую разные: и тканевые, и гидрогелевые, и с добавками коллоидного золота, и с секретом улитки (речь не о тайнах улитки). Причем от разных производителей: русских, японских, корейских. Еще люблю использовать один очень эффективный метод — мультимаскинг. Это нанесение разных масок на разные части лица. Очень хорошо подходит тем, у кого смешанный тип кожи», — написала она в блоге.