Жена футболиста Дмитрия Тарасова ждет третьего ребенка
Фото: www.instagram.com/tarasov23/
Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия ждет третьего ребенка. Об этом спортсмен рассказал в интервью изданию Championat.com. Когда речь зашла о вакцинации сборной России по футболу, спортсмен отметил, что спокойно относится к прививкам, но беременным они противопоказаны.
«Обсуждали это с женой. Она, вроде бы, негативно относится, потому что непонятно, как вакцина влияет на беременную женщину. Я спокоен, я доверяю. Если скажут, то я скорее за. Есть нюансы, жену я тоже понимаю, надо все узнавать. Если ее переубедить, то она тоже будет готова», — прокомментировал Тарасов.
За три года брака Тарасовы уже успели обзавестись двумя дочками Миланой и Евой. Недавно общаясь с подписчиками в социальной сети Анастасия заявила, что готова еще нарожать мужу дочек. Похоже, что супруги приводят это план в исполнение.
Брак с Анастасией стал для Дмитрия Тарасова третьим, и только с ней он сумел наконец-таки найти свое личное счастье. С первой женой Оксаной футболист развелся через четыре года после свадьбы. У экс-супругов есть 11-летняя дочь Ангелина. Долгие годы Тарасов судится с бывшей женой о размере алиментов. Чтобы снизить выплаты на первого ребенка мужа, Анастасия тоже подала в суд на алименты и ее прошение удовлетворили. То, что должна была получать Ангелина, теперь делится на троих детей. Дмитрий каждый раз говорит, что любит всех детей и готов ради них на все.
Со второй женой, телеведущей Ольгой Бузовой Тарасов прожил в браке так же четыре года, а после ушел к своей нынешней супруге. Для Бузовой распад семьи стал настоящим шоком. «Я очень его любила, мечтала прожить с ним всю жизнь. А он просто ушел без объяснения причин», — рассказывала она.
Фото и видео: Instagram Дмитрия и Анастасии Тарасовых
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