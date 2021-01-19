Жена футболиста Дмитрия Тарасова ждет третьего ребенка

За три года брака Тарасовы уже успели обзавестись двумя дочками Миланой и Евой. Недавно общаясь с подписчиками в социальной сети Анастасия заявила, что готова еще нарожать мужу дочек. Похоже, что супруги приводят это план в исполнение.

Брак с Анастасией стал для Дмитрия Тарасова третьим, и только с ней он сумел наконец-таки найти свое личное счастье. С первой женой Оксаной футболист развелся через четыре года после свадьбы. У экс-супругов есть 11-летняя дочь Ангелина. Долгие годы Тарасов судится с бывшей женой о размере алиментов. Чтобы снизить выплаты на первого ребенка мужа, Анастасия тоже подала в суд на алименты и ее прошение удовлетворили. То, что должна была получать Ангелина, теперь делится на троих детей. Дмитрий каждый раз говорит, что любит всех детей и готов ради них на все.

Со второй женой, телеведущей Ольгой Бузовой Тарасов прожил в браке так же четыре года, а после ушел к своей нынешней супруге. Для Бузовой распад семьи стал настоящим шоком. «Я очень его любила, мечтала прожить с ним всю жизнь. А он просто ушел без объяснения причин», — рассказывала она.