«Спасибо тебе за все»: Костенко трогательно поздравила Тарасова с 3-й годовщиной свадьбы

Вот уже три года Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко счастливы вместе. Возлюбленные воспитывают двоих детей — старшую Милану и младшую Еву. В праздничный день телеведущая поделилась с фолловерами романтичным видеороликом, смонтированным из множества совместных снимков и видео, а в подписи к публикации призналась мужу в любви: «Возможно для кого-то 3 года - это пустяк, но сколько всего замечательного, чудесного и волнительного мы прошли! У нас две прекрасные дочери и это только начало! Спасибо тебе за все: что ни разу не дал усомниться в тебе и все это время я была и являюсь самой счастливой женщиной на Земле! С праздником, родной».