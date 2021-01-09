«Спасибо тебе за все»: Костенко трогательно поздравила Тарасова с 3-й годовщиной свадьбы
Фото: @kostenko.94 / Instagram
Вот уже три года Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко счастливы вместе. Возлюбленные воспитывают двоих детей — старшую Милану и младшую Еву. В праздничный день телеведущая поделилась с фолловерами романтичным видеороликом, смонтированным из множества совместных снимков и видео, а в подписи к публикации призналась мужу в любви: «Возможно для кого-то 3 года - это пустяк, но сколько всего замечательного, чудесного и волнительного мы прошли! У нас две прекрасные дочери и это только начало! Спасибо тебе за все: что ни разу не дал усомниться в тебе и все это время я была и являюсь самой счастливой женщиной на Земле! С праздником, родной».
Присоединились к поздравлениям звездные друзья, коллеги и поклонники пары. В комментариях под публикацией им желали долгой и счастливой совместной жизни и восхищались их гармоничным тандемом. «Красивые и счастливые! У вас прекрасная семья, детки! Поздравляю вас, дорогие», «Самые искренние поздравления!!! Нескончаемой любви и пополнения семьи!!!», «Счастья вам бесконечного», «Дочки просто вылитые папа. Такие вы классные. Любви вашей семье и много-много деток!»,— писали растроганные пользователи Сети.
Фото: @kostenko.94 / Instagram
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