«Люблю всех своих дочерей»: Дмитрий Тарасов рассказал, как будет содержать троих детей от разных жен

«Опять куча вранья и де*ма летит в наш адрес. Я-то к этому привык, но когда речь идет о детях, это недопустимо. Хочу поставить жирную точку и закрыть эту тему прояснением ситуации.

Оспаривалось решение первой инстанции, которое заключалось в том, что я должен был выплачивать 1/4 от доходов +104 000 (рублей, — прим. ред.). Мои прежние адвокаты нас ввели в заблуждение, что не нужно заявлять права детей, суд и так увидит, что родились еще две дочери.

Катя Гордон в апелляции вместе с женой доказали суду, что у меня есть еще дети, на содержание которых нужны такие же деньги. Сергей Жорин требовал с меня 1/4 + 250 000 (так и не предоставив расходы на ребенка на сумму, которую я уплачивал ранее), а Катя добилась решения в 1/6 и 3 мрот.

У меня 3 детей, которых я хочу и буду содержать! Да, мой гонорар в "Рубине" ниже, чем был в "Локо". Это не значит, что я плохой отец или не хочу платить. Никогда я не отказывался от этого и всегда помогал сверху. Что касается баснословных гонораров, которые упоминает Жорин, то это откровенная подтасовка и вранье.

Поверьте, есть много нюансов, которые я мог бы рассказать о матери своего старшего ребенка, но в отличие от ее адвоката, я не обливаю женщин. Это последнее дело. Напомню, что родители обязаны содержать в равной степени и воспитывать тоже, а не тратить детские деньги на адвоката.

Если у Жорина есть какие-то личные вопросы, у него имеется мой номер телефона, на который он может набрать и выяснить все по-мужски, а не устраивать бабские вбросы в низкосортные СМИ <...>»? — пояснил свою позицию Дмитрий Тарасов, добавив,, что его адвокат Гордон провела большую работу.

«Повторюсь, что я люблю всех своих дочерей! Всем недругам придется учитывать, что у меня их трое. И всегда буду помогать каждой. Не я первый стал выносит это все на всеобщее обозрение, но и ездить на себе я не позволю. Оставьте в покое нашу семью», — эмоционально завершил Дмитрий повествование и показал копии всех документов из суда.