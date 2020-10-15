«Вся в маму»: старшая дочь Дмитрия Тарасова растет настоящей красавицей

«У вас очень красивая дочка! Вы тоже очень стильная леди!», «Какая же красивая девочка, вся в маму», — написали фолловеры Тарасовой.

Несмотря на то, что брак футболиста с первой женой распался в 2012 году, только недавно они утрясли вопрос с алиментами для Ангелины. В июне 2020-го суд увеличил сумму алиментов Дмитрия Тарасова в пользу старшей дочери, обязав футболиста отдавать ребенку четверть всех своих доходов, плюс еще 100 тысяч рублей ежемесячно.

Дмитрий и его нынешняя жена не смирились с этим решением, и Анастасия также подала на алименты для своих дочек: 2-летней Миланы и маленькой Еве. Нынешняя Тарасова таким образом снизила платежи для Ангелины.

«Весь год я наблюдала за цирком под названием "судебное разбирательство", старалась не пропускать все через себя и думала, что все решится честно. Мне все равно, когда я слышу какие-то небылицы насчет себя, но я никогда не буду молчать и бездействовать, когда чувствую несправедливость к своей семье, детям, когда вижу ущемление их прав. Все наши дети имеют права, они как никто должны быть окружены заботой государства», — комментировала Анастасия.

Суд поддержал ее и теперь треть доходов Дмитрия делится уже на троих детей, что значительно сократило выплаты для старшей дочери.

Напомним, Дмитрий Тарасов в первый раз женился в 2008 году, а через четыре года развелся. Второй супругой спортсмена была Ольга Бузова, с ней он тоже прожил четыре года и ушел из семьи без объяснения причин. С третьей женой Тарасов живет с 2017 года и растит маленьких дочерей.