Юлия Липницкая спустя четыре месяца после рождения дочери впервые показала ее: «Какая сладкая»

«Как на тебя похожа», — прокомментировала Яна Рудковская, которая сама месяц назад вновь стала матерью. «Прелесть просто», — отметил фигурист Дмитрий Соловьев. «Какая сладкая», — написала Татьяна Тотьмянина. «Какое счастье!», — отметила Оксана Домнина.

«Конфетка», «Какие милые, поздравляю», «Какая лапочка, дай бог здоровья семье и ребеночку», «Юля, ты прекрасна в роли мамы! Счастья вам!», «Копия мамочки», «Самый красивый ребенок!», «Юля, у тебя ангелочек. Пусть растет здоровенькой и крепкой», «Какие глаза, загляденье. Будьте счастливы и здоровы!», — прокомментировали подписчики фигуристки.

О том, что Липницкая ждет первенца, стало известно незадолго до ее родов.

Напомним, Юлия Липницкая и Владислав Тарасенко вместе тренировались в группе Этери Тутберидзе. Роман спортсменов длится уже несколько лет.