Юлия Липницкая спустя четыре месяца после рождения дочери впервые показала ее: «Какая сладкая»
Фото: www.instagram.com/sunnylipnitskaya/
27 июня 2020 года фигуристы Юлия Липницкая и Владислав Тарасенко впервые стали родителями — у них родилась дочь Каталина. Все время с момента появления малышки мать с отцом не «светили» ее лицо. Но теперь, когда девочке исполнилось четыре месяца, Юлия впервые открыто показала дочь.
Фото: www.instagram.com/sunnylipnitskaya/
«Как на тебя похожа», — прокомментировала Яна Рудковская, которая сама месяц назад вновь стала матерью. «Прелесть просто», — отметил фигурист Дмитрий Соловьев. «Какая сладкая», — написала Татьяна Тотьмянина. «Какое счастье!», — отметила Оксана Домнина.
«Конфетка», «Какие милые, поздравляю», «Какая лапочка, дай бог здоровья семье и ребеночку», «Юля, ты прекрасна в роли мамы! Счастья вам!», «Копия мамочки», «Самый красивый ребенок!», «Юля, у тебя ангелочек. Пусть растет здоровенькой и крепкой», «Какие глаза, загляденье. Будьте счастливы и здоровы!», — прокомментировали подписчики фигуристки.
О том, что Липницкая ждет первенца, стало известно незадолго до ее родов.
Напомним, Юлия Липницкая и Владислав Тарасенко вместе тренировались в группе Этери Тутберидзе. Роман спортсменов длится уже несколько лет.
Фото и видео: Instagram Юлии Липницкой, Komsomolskaya Pravda/ Global Look press
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