22-летняя Липницкая показала фигуру и новые фотографии с дочкой: «Здорово, что мы родились летом»

«Красивая молодая мама», «Как ты похорошела! Быть мамой тебе очень к лицу», «Кажется, вот только была подростком, а уже мама», «Сразу повзрослела, даже на лице читается серьезность», «Для меня она как осталась 15 летней фигуристкой такая и сейчас», «Как здорово, когда в юном возрасте становятся родителями! Лет эдак через 15 вы будете с дочкой как подружки», «Юленька, прекрасно выглядишь всего через месяц после родов», «Форма-огонь! Молодец», «Как же Вам идет материнство, Вы просто светитесь от счастья», — обсуждают фото подписчики.

Малышка, которой родители дали красивое имя Каталина, появилась на свет месяц назад. О том, что фигуристка ждет ребенка от коллеги, сообщил в июне спортивный агент Андрей Митьков, и она это подтвердила.

О завершении карьеры Юлия Липницкая сообщила в 2017 году. Позже она стала студенткой Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма, организовала школу фигурного катания вместе с коллегой Еленой Ильиных, время от времени выступала в ледовых шоу.