«Помогайте и радуйтесь»: Яна Поплавская рассказала, как не навредить сыну во время подготовки к его свадьбе
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Яна Поплавская, женившая младшего сына – 23-летнего Никиту, признавалась в Instagram, что отдала его в хорошие руки.
Для портала Letidor.ru актриса, преподаватель и общественный деятель написала авторскую колонку, в которой дала 5 советов: как женить сына и не испортить с ним отношения.
Яна призналась, что, сев писать текст, она еще не пришла в себя от свадьбы. «Все произошло очень быстро — и сын созрел для серьезного шага стремительно, и о его решении я узнала уже после того, как наши молодожены подали заявление в ЗАГС», - рассказала она.
Автор отмечает, что родителям не стоит протестовать против решения своего ребенка. Новость о свадьбе стала для нее неожиданностью, ведь с девушкой Никиты Поплавская познакомилась лишь несколько месяцев назад.
«Помню нашу первую встречу с Лерой. Мы поужинали все вместе, болтали, смеялись. А после я сказала сыну, что девушка умная и любит его. Наверно, тогда-то он все и решил…», - пишет новоявленная свекровь.
О том, что Никита и Лера собираются жениться, они сообщили Яне уже после подачи заявления в загс. Сын признался матери, что не собирается тянуть, потому что такой, как его избранница, больше нет.
«Меня всегда возмущал тот факт, что мужчины боятся брать на себя ответственность и не женятся на своих возлюбленных. Вы возразите, что далеко не все женщины стремятся замуж. Да, я знаю — я из их числа. Но каждая женщина хочет знать, что у ее мужчины есть такое желание и намерение. А то получается, как жить вместе, спать вместе — то пожалуйста, а как жениться — так это пережиток прошлого», - рассуждает автор колонки.
Яна не скрывает, что ее материнское сердце сжалось, как это происходит со всеми родителями. Но запрещать и негативно реагировать нельзя, считает она, иначе можно навсегда разрушить отношения с ребенком.
Фото: Instagram
С будущими родственниками лучше познакомиться заранее. Но в ее ситуации все было иначе: Яна и мама невестки списались незадолго до свадьбы детей. А из-за объективных причин познакомились и вовсе только в загсе. Но даже во время телефонных бесед со сватами, Поплавская поняла, что будущие родственники – люди улыбчивые и милые.
«Вообще я не сторонник скоропалительных решений. Но знаю массу примеров, когда быстрое развитие событий — не всегда путь в никуда. В моем окружении есть люди, которые женились через два дня после знакомства. И что же? Они счастливы вместе уже 50 лет!», - делится опытом Яна.
Фото: Instagram
С невесткой нужно пообщаться наедине, считает колумнист. И это более важный шаг, чем знакомство с ее семьей. «Мы устроили с Лерой свой девичник с чаем и сладостями. Считаю, что эта беседа была очень важной и для нее, и для меня. А сыну я тогда сказала, чтобы после свадьбы не смел жаловаться на жену», - говорит Яна.
Фото: Instagram
Для подготовки к свадьбе нужно время. И один из главных ее пунктов – выбор загса. Должно устраивать все: помещение, правила конкретного загса, человек, который будет вести церемонию и другие детали. Но тут же Яна Поплавская признается, что если бы времени было больше, то сценарий свадьбы был бы другой.
«Сейчас можно организовать выездную церемонию где угодно. Можно расписаться хоть в ресторане, хоть на стадионе, хоть в зоопарке. Скажете, кто же будет жениться в зоопарке? Наверняка кто-то и будет, раз находятся те, кто в загс на катафалке приезжают», - иронизирует она. Яна уверена, что к свадьбе нужно готовиться минимум полгода, чтобы был праздник здесь и сейчас, который запомнится надолго. И сделать его нужно не для себя, а для детей, ведь родители на свадьбе детей – только помощники.
«На свадьбе Никиты и Леры была только семья (со стороны невесты, кроме родителей, была сестра Соня, которая прилетела на свадьбу из Америки), крестные и буквально по паре друзей с каждой стороны. Всего 20 человек, - продолжает рассказ Яна Поплавская. – Свадьба – это день, когда в семью входят новые люди, и присутствие на ней посторонних нежелательно».
Пришел поздравить молодых и бывший муж Яны Сергей Гинзбург. Этот момент сразу обговорили с Никитой. «Это твой отец. Если ты хочешь позвать его на свой праздник, то это даже не обсуждается — разумеется, зови!», - сказала мать сыну.
Молодожены выбрали для торжества формат бранча. Утром они расписались, в обед за них уже говорили тосты, а в 19.00 гости уже разъехались. «Скажу вам честно, это очень удобно. А, главное, ОНИ этого хотели», - говорит Яна Поплавская.
Фото: Instagram
И последний совет родителям от Поплавской: «Родители, как врачи, должны не навредить! Если вас просят помочь — помогайте. Если не просят, то будьте гостями и просто порадуйтесь, что в этом сумасшедшем мире вашему ребенку удалось обрести свое счастье, что ваш ребенок готов брать на себя ответственность».
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!