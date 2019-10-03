«Помогайте и радуйтесь»: Яна Поплавская рассказала, как не навредить сыну во время подготовки к его свадьбе

Для портала Letidor.ru актриса, преподаватель и общественный деятель написала авторскую колонку, в которой дала 5 советов: как женить сына и не испортить с ним отношения.

Яна призналась, что, сев писать текст, она еще не пришла в себя от свадьбы. «Все произошло очень быстро — и сын созрел для серьезного шага стремительно, и о его решении я узнала уже после того, как наши молодожены подали заявление в ЗАГС», - рассказала она.

Автор отмечает, что родителям не стоит протестовать против решения своего ребенка. Новость о свадьбе стала для нее неожиданностью, ведь с девушкой Никиты Поплавская познакомилась лишь несколько месяцев назад.

«Помню нашу первую встречу с Лерой. Мы поужинали все вместе, болтали, смеялись. А после я сказала сыну, что девушка умная и любит его. Наверно, тогда-то он все и решил…», - пишет новоявленная свекровь.

О том, что Никита и Лера собираются жениться, они сообщили Яне уже после подачи заявления в загс. Сын признался матери, что не собирается тянуть, потому что такой, как его избранница, больше нет.

«Меня всегда возмущал тот факт, что мужчины боятся брать на себя ответственность и не женятся на своих возлюбленных. Вы возразите, что далеко не все женщины стремятся замуж. Да, я знаю — я из их числа. Но каждая женщина хочет знать, что у ее мужчины есть такое желание и намерение. А то получается, как жить вместе, спать вместе — то пожалуйста, а как жениться — так это пережиток прошлого», - рассуждает автор колонки.

Яна не скрывает, что ее материнское сердце сжалось, как это происходит со всеми родителями. Но запрещать и негативно реагировать нельзя, считает она, иначе можно навсегда разрушить отношения с ребенком.