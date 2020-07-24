«В семье прибавление»: Яна Поплавская показала нежное фото старшего сына и новорожденного малыша
Фото: Instagram Яны Поплавской
В пятницу, 24 июля, Яна Поплавская стала бабушкой. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав нежное фото старшего сына и новорожденного малыша.
«А у нас МАЛЬЧИК! Мой старший сын Клим сегодня стал папой, а я бабочкой! В нашей семье Поплавских прибавление счастья, радости и Надежд на самое лучшее для малыша! Ураааааааааааааааа», — написала она.
«Ураааа!!!!! Поздравляю», «Яна, Клим, всех Ваших родных с пополнением. Растите здоровыми», «Какое замечательное событие)) Поздравляю с рождением нового человечка! Наилучшие пожелания», — комментируют друзья и поклонники.
Редакция Passion.ru поздравляет молодых родителей и бабушку!
Фото и видео: Instagram/@the_yana_poplavskaya
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!