«В семье прибавление»: Яна Поплавская показала нежное фото старшего сына и новорожденного малыша

В пятницу, 24 июля, Яна Поплавская стала бабушкой. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав нежное фото старшего сына и новорожденного малыша.

«А у нас МАЛЬЧИК! Мой старший сын Клим сегодня стал папой, а я бабочкой! В нашей семье Поплавских прибавление счастья, радости и Надежд на самое лучшее для малыша! Ураааааааааааааааа», — написала она.