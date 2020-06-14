Яна Поплавская показала редкое фото красавицы-внучки: «Так вы, оказывается, уже давно бабушка?»

«Яночка, так вы уже давно оказывается бабушка🙌А почему же вы никогда об этом нигде не писали…?» — интересуется подписчица. «Я получила уже готовую красивую девочку Варю😊», — ответила актриса. Как выяснилось, Варвара — дочь Евгении Поплавской от предыдущих отношений, однако это никак не отражается на трогательных и теплых семейных узах Поплавских. «Красивая семья и улыбки у них счастливые! Правда,плохо верится, что у Яны такой взрослый сын. Счастья вам!», «Семья Вашего сыночка выглядит красивой, а самое главное счастливой», «Ребята, действительно, красивые и фото очень милое», «Яночка, хочу пожелать семейного счастья Вам и Вашему сыну!!!», «Какое фото потрясающее..характерное ...глаз не отвести...!!!!спасибо что поделились!», «Прекрасная семья 👍Такие все красивые😍Внучка красоточка 👼💐😍», «Какие прекрасные у Вас дети, Яна!!!👍👍👍Желаю всей Вашей семье здоровья, радости, любви!!!», «У вас такая внучка?! Красивая и взрослая?!», «Внучка очень на Вас похожа!!!! Красивая девочка!», «Дети - это счастье, а уж когда внуки - это Космос!!! Значит в жизни достигнуто всё!!! Счастья вам и удачи во всём!!!» — обсуждают фотографию подписчики Яны Поплавской.

Стоит отметить, что любовная история Клима и Евгении Поплавских не так проста. Режиссер и его избранница поженились в 2015 году, однако три года спустя стало известно, что пара решила развестись, Тем не менее, в апреле 2020 года бывшие супруги решили дать друг другу еще один шанс. «Вот все переживают по поводу изоляции, а у нас все не как у людей! Старший сын, мой дорогой Клим, женился! Да, во второй раз! Да, на своей первой жене Жене! Вот такие превратности судьбы! )» — рассказала подписчикам Яна Поплавская.

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