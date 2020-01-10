«Вы расцвели»: 40-летняя Ирина Слуцкая похвасталась стройной фигурой через месяц после третьих родов

«Красавица наша», «Вы в последнее время как-то очень расцвели! Наверно, это любовь», «Материнство всегда делает женщину краше», — усыпали Ирину Слуцкую комплиментами.

У Ирины, кроме маленькой Киры, есть еще двое детей: 12-летний Артем и 9-летняя Варвара. Сына и дочь спортсменка родила в браке с Сергеем Михеевым. У ее нынешнего супруга Александра Говырина также есть двое детей от первого брака.