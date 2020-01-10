«Вы расцвели»: 40-летняя Ирина Слуцкая похвасталась стройной фигурой через месяц после третьих родов
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Фото: Instagram
Фигуристка Ирина Слуцкая долго скрывала, что ждет ребенка от второго супруга Александра Говырина. У спортсменки были проблемы со здоровьем, и она из-за переживаний не сразу даже рассказала о рождении дочери. Кира стала третьим ребенком в семье Ирины Слуцкой.
Чуть больше месяца после родов Ирина похвасталась стройной фигурой, которую не испортили даже третьи роды. Фигуристка поделилась с подписчиками атмосферной фотографией у камина. Ирина Слуцкая рассказала, что уехала с Кирой в небольшое путешествие, но куда именно не уточнила.
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Друзья, как прошёл ваш первый рабочий и учебный день?☀️ ⠀ У нас прекрасно! Мы с Кирой отправились в небольшое путешествие!!!🙈 Так что праздники пока продолжаются!😅 Но обещаю, скоро и я вернусь к трудовым будням (хотя так не хочется).😉 ⠀ А вот мои старшие, как самые ответственные в нашей семье, уже сегодня снова сели за парты. Мои настоящие трудоголики!❤️ ⠀ Кто сегодня бодрячком? Скорее отпишитесь внизу в комментариях.👇 ⠀ #Слуцкая #ИринаСлуцкая #МамаДочка #работа
«Красавица наша», «Вы в последнее время как-то очень расцвели! Наверно, это любовь», «Материнство всегда делает женщину краше», — усыпали Ирину Слуцкую комплиментами.
У Ирины, кроме маленькой Киры, есть еще двое детей: 12-летний Артем и 9-летняя Варвара. Сына и дочь спортсменка родила в браке с Сергеем Михеевым. У ее нынешнего супруга Александра Говырина также есть двое детей от первого брака.
Фото: Instagram, кадры программы «Секрет на миллион»
Видео: Россия 1
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