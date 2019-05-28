40-летняя Ирина Слуцкая станет мамой в третий раз

В семье чемпионки мира по фигурному катанию Ирины Слуцкой ожидают пополнение. Вскоре спортсменка станет мамой в третий раз. О том, что фигуристка вышла замуж второй стало известно недавно – на программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Тогда же Ирина рассказала о расставании с первым мужем, которое держала в тайне.
Ирина Слуцкая была знакома с Алексеем Говыриным много лет, они общались и вели общие проекты, но о романтике не было и речи. Тогда спортсменка была еще замужем за Сергеем Михеевым, их брак длился 17 лет. У них родились двое детей – дочь Варя и сын Артем.
По признанию Ирины, чувства к Алексею вспыхнули не сразу. Они поженились летом 2018 года после благословения патриарха Кирилла. Свадебная церемония прошла в узком семейном кругу.
И теперь, меньше чем через год, стало известно, что Ирина ждет ребенка. Ее округлившийся животик уже заметен.
А вы хотели бы иметь много детей?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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