40-летняя Ирина Слуцкая станет мамой в третий раз

Ирина Слуцкая была знакома с Алексеем Говыриным много лет, они общались и вели общие проекты, но о романтике не было и речи. Тогда спортсменка была еще замужем за Сергеем Михеевым, их брак длился 17 лет. У них родились двое детей – дочь Варя и сын Артем.

По признанию Ирины, чувства к Алексею вспыхнули не сразу. Они поженились летом 2018 года после благословения патриарха Кирилла. Свадебная церемония прошла в узком семейном кругу.

И теперь, меньше чем через год, стало известно, что Ирина ждет ребенка. Ее округлившийся животик уже заметен.