Многодетная мама Ирина Слуцкая рассказала, как возвращает форму после родов без диет

В семье легендарной фигуристки Ирины Слуцкой растут дочь Варя и сын Артем. Не так давно спортсменка стала мамой в третий раз. В последнее время молодая мама получает массу комплиментов по поводу фигуры, а также вопросов о ее методах поддержания себя в форме.

«Пост НЕ о диетах! Вот вы худеете к Новому Году? Раскрою вам свой маленький секрет. Поход по магазинам за подарками — отличный способ скинуть пару лишних кг к Новому году», — написала она в блоге.