Многодетная мама Ирина Слуцкая рассказала, как возвращает форму после родов без диет
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Фото: Instagram Ирины Слуцкой
В семье легендарной фигуристки Ирины Слуцкой растут дочь Варя и сын Артем. Не так давно спортсменка стала мамой в третий раз. В последнее время молодая мама получает массу комплиментов по поводу фигуры, а также вопросов о ее методах поддержания себя в форме.
«Пост НЕ о диетах! Вот вы худеете к Новому Году? Раскрою вам свой маленький секрет. Поход по магазинам за подарками — отличный способ скинуть пару лишних кг к Новому году», — написала она в блоге.
«Ну а теперь серьезно: Меня, как и любую недавно родившую мамочку, часто спрашивают про личные секреты поддержания себя в форме. Простите, но их у меня нет. Во время беременности я не занималась спортом, хотя многие и в зал ходят и даже умудряются бегать! Да, я много гуляла, ходила с палками (северная ходьба), а еще плавала в бассейне. Хорошая физическая активность! А сейчас вернулись любимые коньки и добавилось немного выступлений! Опять-таки я не буду первой, кто скажет, что надо просто всегда вести активный образ жизни. Ну и жрать поменьше», — добавила Ирина.
Фото и видео: instagram
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