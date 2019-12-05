Многодетная мама Ирина Слуцкая показала нежное фото с новорожденной дочкой
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Фото: Instagram Ирины Слуцкой
В среду, 4 октября, в эфире шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека» олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Слуцкая призналась, что стала мамой в третий раз. В своем блоге она продублировала эту информацию и показала нежное фото с новорожденной дочкой.
«Дорогие мои, вот и раскрылся мой секрет! Хочу сказать вам всем спасибо, за поздравления и теплые пожелания!) (директ взорвался) Совсем недавно у меня родилась доченька и теперь я многодетная мамочка и наслаждаюсь материнством», — написала Слуцкая.
Появившуюся на свет девочку назвали Кирой. Отец малышки — бизнесмен Алексей Говырин, с ним спортсменка сыграла свадьбу летом прошлого года, до этого в течение полугода мужчина получал отказ в ответ на предложения руки и сердца.
В семье также растут дочь Варя и сын Артем, они родились в предыдущем браке Ирины Слуцкой с Сергеем Михеевым, с ним она развелась после 17 лет брака.
Фото и видео: instagram
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