Многодетная мама Ирина Слуцкая показала нежное фото с новорожденной дочкой

В среду, 4 октября, в эфире шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека» олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Слуцкая призналась, что стала мамой в третий раз. В своем блоге она продублировала эту информацию и показала нежное фото с новорожденной дочкой.

«Дорогие мои, вот и раскрылся мой секрет! Хочу сказать вам всем спасибо, за поздравления и теплые пожелания!) (директ взорвался) Совсем недавно у меня родилась доченька и теперь я многодетная мамочка и наслаждаюсь материнством», — написала Слуцкая.