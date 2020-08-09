Виктория Дайнеко объяснила, почему не показывает 4-летнюю дочь

У 33-летней Виктории Дайнеко есть дочь Лидия от барабанщика Дмитрия Клеймана. Певица часто получает от поклонников вопросы, почему не показывает четырехлетнюю девочку в своем блоге. Некоторые даже предполагают, что подобная скрытность может мешать Дайнеко в обычной жизни. «Тяжело жить, скрывая дочь? Ни кино, ни кафе и др., везде папарацци?», — спросили у победительницы «Фабрики звезд-5» в популярной Instagram-рубрике «Вопрос-ответ».

«Если серьезно, я ее не скрываю и из дома в мешке не вывожу. Мы живем нормальной социальной жизнью. Не понимаю, почему для многих людей так важно показать все, что есть, в социальной сети? Для меня это показатель только дурновкусия и отсутствия счастья в жизни. Нужно быть счастливым и наслаждаться жизнью, а не усердно создавать эффект присутствия всего этого в социальных сетях», — заявила Виктория.