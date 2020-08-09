Виктория Дайнеко объяснила, почему не показывает 4-летнюю дочь
Фото: Instagram/@victoriadaineko
У 33-летней Виктории Дайнеко есть дочь Лидия от барабанщика Дмитрия Клеймана. Певица часто получает от поклонников вопросы, почему не показывает четырехлетнюю девочку в своем блоге. Некоторые даже предполагают, что подобная скрытность может мешать Дайнеко в обычной жизни. «Тяжело жить, скрывая дочь? Ни кино, ни кафе и др., везде папарацци?», — спросили у победительницы «Фабрики звезд-5» в популярной Instagram-рубрике «Вопрос-ответ».
«Если серьезно, я ее не скрываю и из дома в мешке не вывожу. Мы живем нормальной социальной жизнью. Не понимаю, почему для многих людей так важно показать все, что есть, в социальной сети? Для меня это показатель только дурновкусия и отсутствия счастья в жизни. Нужно быть счастливым и наслаждаться жизнью, а не усердно создавать эффект присутствия всего этого в социальных сетях», — заявила Виктория.
Напомним, поклонники начали подозревать Викторию Дайнеко в беременности, когда узнали о ее свадьбе с Дмитрием Клейманом, ведь до брака музыкант и певица встречались всего полгода. Через шесть месяцев после бракосочетания на свет появилась дочь пары. Позднее Дайнеко признавалась, что с ужасом вспоминает период беременности: «Может, я странная, но мне это жутко не нравилось. Начиная с моей нетерпеливости и необходимости ждать 40 недель встречи с моим маленьким чудом, заканчивая этим кошмарным ощущением раздувшегося шара». Осенью 2016 года в Сети появились слухи о напряженных отношениях Виктории и Дмитрия, еще через год певица объявила, что получила развод: «Нелепая история под названием «женитьба» официально завершена, и я, наконец, свободна».
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Фото: Instagram/@victoriadaineko, Global Look Press
Видео: YouTube
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