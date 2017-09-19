30-летняя Виктория Дайнеко обиделась на поклонников.

Когда певица Виктория Дайнеко выходила замуж за барабанщика группы Drum Cast Дмитрия Клемана, мало кто верил в успех этого брака. На все нападки влюбленная женщина отвечала: «Меня не смущает ни разница в возрасте, ни то, что мы с Димой знакомы не так давно». Сегодня, похваставшись паспортом разведенной женщины, артистка подытожила: «Нелепая история под названием женитьба официально завершена и я наконец свободна».

Для Виктории этот шаг сравним с днем рождения: «Принимаю поздравления!!!», — написала она. Но, получив вместе с этим и упреки, предпочла ограничить возможность комментирования и подписала: «Не надо завидовать так сильно».

Причиной развода , согласно признаниям артистки, стало предательство мужа и подруги.

Сейчас Виктория ведет быт одинокой работающей мамы, заботится о дочери, которая родилась в неудавшемся браке. Желаем артистке поскорее встретить новую любовь!

Фото: instagram.com