Шары в пастельных тонах и торт с героями мультфильмов: Дайнеко показала, как ее дочь отметила 4-й день рождения

В минувшую пятницу, 18 октября, популярная певица Виктория Дайнеко показала, как ее дочь отметила очередную весомую дату.

«4 года моей любимой девочке!!! ЧЕТЫРЕ!!! Все как всегда идеальнее идеального! Не знаю есть ли человек, который любит шарики больше, чем их люблю я», — написала звездная мама.