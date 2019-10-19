Шары в пастельных тонах и торт с героями мультфильмов: Дайнеко показала, как ее дочь отметила 4-й день рождения
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 8
Фото: Instagram Виктории Дайнеко
Виктория Дайнеко устроила малышке пышный праздник в стиле диснеевских сказок.
В минувшую пятницу, 18 октября, популярная певица Виктория Дайнеко показала, как ее дочь отметила очередную весомую дату.
«4 года моей любимой девочке!!! ЧЕТЫРЕ!!! Все как всегда идеальнее идеального! Не знаю есть ли человек, который любит шарики больше, чем их люблю я», — написала звездная мама.
Праздничный торт был украшен героями мудьтфильмов, а детей развлекали аниматоры в костюмах Аладдина и принцессы Жасмин.
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!