30-летняя Викториия Дайнеко откровенно рассказала о трудностях материнства

Виктория Дайнеко души не чает в своей маленькой дочке, всячески оберегает ее. Певица не показывает фотографии малышки поклонником, но часто рассказывает о ее жизни и их совместных приключениях . Но материнство далось ей не так легко, как хотелось бы. «Я вот смотрю на фото периода беременности и вспоминаю о нем с ужасом», — призналась она.

«Может я странная, но мне это жутко не нравилось. Начиная с моей нетерпеливости и необходимости ждать 40 недель встречи с моим маленьким чудом, заканчивая этим кошмарным ощущением раздувшегося шара», — поделилась звезда впечатлениями.

Виктория скрывала беременность. «Я не сделала ни одной "беременной" фотосессии и вообще ни разу до сих пор об этом не жалею. Но как бы то ни было я считала что лучшая одежда — это черные платья в обтяжку», — пояснила она, подчеркнув, что всю беременность просто «терпела».

Фото: instagram.com