«Умненький Платоша»: в Сети обсуждают милое видео с 3-летним сыном Собчак и Виторгана

Подписчики в комментариях написали общественные места, где бывали со своими маленькими детьми. Одна из фолловеров посоветовала Ксении сходить с Платоном в Музей шоколада. «Он сладкое не ест совсем», — ответила Собчак.

Многие поклонники телеведущей отметили, что ее сын умный и милый.

«Он такой милый», «Умненький Платоша», «Очаровательный Платошка», «Какой он высокий, как папа», «Сладкий ребенок», — написали под видео.

Напомним, Платон — первенец Ксении Собчак и третий ребенок Максима Виторгана. От первого брака у актера есть взрослые сын и дочь.