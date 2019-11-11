«Умненький Платоша»: в Сети обсуждают милое видео с 3-летним сыном Собчак и Виторгана
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Фото: Instagram
18 ноября сыну Ксении Собчак и Максима Виторгана исполнится 3 года. Мальчик не по годам развит: говорит на английском языке, учит большие стихи и по-взрослому рассуждает.
Звездная мать малыша показала, какие игры интересны Платону. «Совершенно прекрасное место для совсем маленьких нашла в Москве (а это непросто, к сожалению) — Экспериментариум. Очень рекомендую», — написала она в Instagram.
Подписчики в комментариях написали общественные места, где бывали со своими маленькими детьми. Одна из фолловеров посоветовала Ксении сходить с Платоном в Музей шоколада. «Он сладкое не ест совсем», — ответила Собчак.
Многие поклонники телеведущей отметили, что ее сын умный и милый.
«Он такой милый», «Умненький Платоша», «Очаровательный Платошка», «Какой он высокий, как папа», «Сладкий ребенок», — написали под видео.
Напомним, Платон — первенец Ксении Собчак и третий ребенок Максима Виторгана. От первого брака у актера есть взрослые сын и дочь.
Фото и видео: Instagram, пресс-служба
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