Максим Виторган показал фото подросшего сына Платона и рассказал о своем счастливом детстве

Максим Виторган и Ксения Собчак делят общение с маленьким сыном Платоном поровну. Сейчас мальчик находится с папой. Максим устраивает ребенку разнообразные развлечения и часто берет его с собой в заграничные поездки.
Регулярно Виторган выкладывает в соцсети своеобразные фотоотчеты. В очередной раз актер показал младшего сына, валяющимся на ковре, на котором в детстве играл сам Максим. При этом многодетный отец рассказал необыкновенную историю этого напольного покрытия.
Фото: Instagram
«На фото Платон на ковре моего детства. Он был для меня футбольным полем ( в детстве многое было для меня футбольным полем). Я расставлял на нем шахматные фигуры-футболисты и разыгрывал ими чемпионат мира. Я помню, где стояли ворота. Откуда подавались угловые... Гуляем с Платоном вечером по району. Выходим из-за угла и перед нами в освещении Белый дом ( который был построен когда-то, как Дом Совета министров РСФСР). И Платон говорит: «О, смотри, пап,дом, как корабль!». И на секунду дом этот превращается в белое пятно с желтой, почти золотой, каймой и черной сердцевиной - так бывает, когда получаешь резкий удар под дых. А в ушах далекий гул: «Малыш, смотри какой дом - как корабль!» - это мама про тот же дом. Мне. Мы идем смотреть квартиру в доме рядом с «Белым». 1979 год. Скоро мы переедем в нее. Моим родителям 40. И они впервые (!) будут жить в отдельной квартире.
А дом-корабль уже возвышается, но еще не ожил. Остатки строительных лесов пришвартовывают его к земле. Лето. Время идет...», - рассказал Максим Виторган подписчикам (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).
«Подрос Платоша», - заметил в комментариях Денис Клявер.
«Проникновенно. До мурашек!», - призналась Яна Расковалова.
«Максим Виторган - писатель и драматург. Лехаим русской литературы», - отметил Никита Тарасов.
Подписчики Виторгана отметили, что такие дорогие и милые сердцу воспоминания есть у любого человека.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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