Максим Виторган показал фото подросшего сына Платона и рассказал о своем счастливом детстве

«На фото Платон на ковре моего детства. Он был для меня футбольным полем ( в детстве многое было для меня футбольным полем). Я расставлял на нем шахматные фигуры-футболисты и разыгрывал ими чемпионат мира. Я помню, где стояли ворота. Откуда подавались угловые... Гуляем с Платоном вечером по району. Выходим из-за угла и перед нами в освещении Белый дом ( который был построен когда-то, как Дом Совета министров РСФСР). И Платон говорит: «О, смотри, пап,дом, как корабль!». И на секунду дом этот превращается в белое пятно с желтой, почти золотой, каймой и черной сердцевиной - так бывает, когда получаешь резкий удар под дых. А в ушах далекий гул: «Малыш, смотри какой дом - как корабль!» - это мама про тот же дом. Мне. Мы идем смотреть квартиру в доме рядом с «Белым». 1979 год. Скоро мы переедем в нее. Моим родителям 40. И они впервые (!) будут жить в отдельной квартире.

А дом-корабль уже возвышается, но еще не ожил. Остатки строительных лесов пришвартовывают его к земле. Лето. Время идет...», - рассказал Максим Виторган подписчикам (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).