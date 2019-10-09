«Я тебе чуть-чуть оставил»: Ксения Собчак в милом видео показала, как ее маленький сын торгуется за сок
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Ксения Собчак не перестает радовать подписчиков видеороликами, главным героем в которых становится ее сын Платон, которому через месяц исполнится три года. В очередном видео Ксения с сыном пьют сок и Платон пытается обменять свой пустой стакан на полный мамин.
Каждое появление мальчика вызывает умиление у многомиллионной армии подписчиков Ксении Собчак. Так, на прошлой неделе она показала осенний букет, который ей подарил любимый мужчина.
«Какой хорошенький малыш», «Сладуська», «Милота», — каждый раз Платон получает множество комплиментов.
Напомним, до того как самой стать матерью, Ксения Собчак негативно относилась к детям и могла в резкой форме высказываться о малышах. Но недавно в программе Андрея Малахова Собчак призналась, что Платон перевернул ее мир. И если раньше она, например, с ужасом реагировала на присутствие маленького ребенка в салоне самолета, то теперь, по ее словам, каждый раз, слыша плач малыша, думает, чем она может помочь ему и маме.
Фото и видео: Instagram
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