passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Я тебе чуть-чуть оставил»: Ксения Собчак в милом видео показала, как ее маленький сын торгуется за сок

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 12

Ксения Собчак

Фото: Instagram

В ролике Платон забавно беседует с мамой.

Ксения Собчак не перестает радовать подписчиков видеороликами, главным героем в которых становится ее сын Платон, которому через месяц исполнится три года. В очередном видео Ксения с сыном пьют сок и Платон пытается обменять свой пустой стакан на полный мамин.

Каждое появление мальчика вызывает умиление у многомиллионной армии подписчиков Ксении Собчак. Так, на прошлой неделе она показала осенний букет, который ей подарил любимый мужчина.

«Какой хорошенький малыш», «Сладуська», «Милота», — каждый раз Платон получает множество комплиментов.

Напомним, до того как самой стать матерью, Ксения Собчак негативно относилась к детям и могла в резкой форме высказываться о малышах. Но недавно в программе Андрея Малахова Собчак призналась, что Платон перевернул ее мир. И если раньше она, например, с ужасом реагировала на присутствие маленького ребенка в салоне самолета, то теперь, по ее словам, каждый раз, слыша плач малыша, думает, чем она может помочь ему и маме.

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!