«Я тебе чуть-чуть оставил»: Ксения Собчак в милом видео показала, как ее маленький сын торгуется за сок

«Какой хорошенький малыш», «Сладуська», «Милота», — каждый раз Платон получает множество комплиментов.

Напомним, до того как самой стать матерью, Ксения Собчак негативно относилась к детям и могла в резкой форме высказываться о малышах. Но недавно в программе Андрея Малахова Собчак призналась, что Платон перевернул ее мир. И если раньше она, например, с ужасом реагировала на присутствие маленького ребенка в салоне самолета, то теперь, по ее словам, каждый раз, слыша плач малыша, думает, чем она может помочь ему и маме.