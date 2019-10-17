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«Семья растет»: мать Тимати показала его первое фото с Анастасией Решетовой и новорожденным сыном

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Тимати и Анастасия Решетова

Фото: Instagram

Симона Юнусова не может поверить в свое счастье.

Накануне, 16 октября, рэпер Тимати стал отцом во второй раз. Анастасия Решетова в элитном роддоме «Лапино» родила сына Ратмира.

Счастливый отец и его мать Симона Юнусова присутствовали при родах и первыми взяли новорожденного на руки. Трогательные фотографии с младенцем сразу же оказались в их профилях в Instagram, оповестив мир о появлении еще одного малыша.

День спустя счастливая бабушка опубликовала первое семейное фото Тимати – с любимой женщиной и новорожденным сыном.

«Дорогие друзья! Спасибо всем и каждому в отдельности за теплые слова и поздравления! Рождение ребенка настолько эмоционально заряженное событие, что я еще не могу прийти в себя! Я испытала эти чувства четыре раза! Перед вами многодетная женщина! У меня двое сыновей, две дочери и двое внуков! Ура! Верю, что наша семья будет множиться и разрастаться! А пока, потерпите еще поток «мимимишных» фото. На самом деле в них моя жизнь и любовь!», - раскрыла свои эмоции Симона Яковлевна (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

Напомним, недавно, отвечая на вопрос подписчиков о своем социальном статусе Анастасия Решетова написала: «За мужем». На самом деле расписались ли Тимур и Анастасия, пока неизвестно. Мать своей дочери Алисы – Алену Шишкову - рэпер до загса так и не довел.

Фото и видео: Instragram

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