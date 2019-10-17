«Семья растет»: мать Тимати показала его первое фото с Анастасией Решетовой и новорожденным сыном

«Дорогие друзья! Спасибо всем и каждому в отдельности за теплые слова и поздравления! Рождение ребенка настолько эмоционально заряженное событие, что я еще не могу прийти в себя! Я испытала эти чувства четыре раза! Перед вами многодетная женщина! У меня двое сыновей, две дочери и двое внуков! Ура! Верю, что наша семья будет множиться и разрастаться! А пока, потерпите еще поток «мимимишных» фото. На самом деле в них моя жизнь и любовь!», - раскрыла свои эмоции Симона Яковлевна (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

Напомним, недавно, отвечая на вопрос подписчиков о своем социальном статусе Анастасия Решетова написала: «За мужем». На самом деле расписались ли Тимур и Анастасия, пока неизвестно. Мать своей дочери Алисы – Алену Шишкову - рэпер до загса так и не довел.