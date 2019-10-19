Нежные объятия и счастливые улыбки: Тимати поддержал Анастасию Решетову во время родов
На днях возлюбленная Тимати подарила ему второго ребенка. У пары родился мальчик. Все случилось без каких-либо проблем, подтвердила мама артиста Симона Юнусова, опубликовав фотографии из родильного дома.
«Все было выполнено виртуозно! И только находясь в непосредственной близости, понимаешь, что стоит за этой « легкостью», — поблагодарила она персонал, подчеркнув, что роды у жены ее сына принимал один из лучших врачей в одном из самых дорогих роддомов Москвы.
Другую порцию фотографий показала молодая мама:
Анастасия Решетова поделилась: она рожала сама.
«Было нелегко и долго, но в тот самый кульминационный момент когда его приложили к моей груди, я тут же забыла обо всем на свете и заплакала от великого счастья. Сейчас когда смотрю на него даже до конца не могу поверить в то, что Небеса благословили нас на такое Чудо. И, кстати, хоть и было слышно много упреков и слухов о том, что мы собираемся встречать день "Х" где-то Майами. Но знайте правду — мы не на секунду не сомневались в том, что роды должны проходить в России», — пояснила она.
Фото и видео: instagram
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