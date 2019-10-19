passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Нежные объятия и счастливые улыбки: Тимати поддержал Анастасию Решетову во время родов

Симона Юнусова показала фотографии из родильной палаты.

На днях возлюбленная Тимати подарила ему второго ребенка. У пары родился мальчик. Все случилось без каких-либо проблем, подтвердила мама артиста Симона Юнусова, опубликовав фотографии из родильного дома.

«Все было выполнено виртуозно! И только находясь в непосредственной близости, понимаешь, что стоит за этой « легкостью», — поблагодарила она персонал, подчеркнув, что роды у жены ее сына принимал один из лучших врачей в одном из самых дорогих роддомов Москвы.

Другую порцию фотографий показала молодая мама:

Анастасия Решетова поделилась: она рожала сама.

«Было нелегко и долго, но в тот самый кульминационный момент когда его приложили к моей груди, я тут же забыла обо всем на свете и заплакала от великого счастья. Сейчас когда смотрю на него даже до конца не могу поверить в то, что Небеса благословили нас на такое Чудо. И, кстати, хоть и было слышно много упреков и слухов о том, что мы собираемся встречать день "Х" где-то Майами. Но знайте правду — мы не на секунду не сомневались в том, что роды должны проходить в России», — пояснила она.

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!