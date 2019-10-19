Нежные объятия и счастливые улыбки: Тимати поддержал Анастасию Решетову во время родов

На днях возлюбленная Тимати подарила ему второго ребенка. У пары родился мальчик. Все случилось без каких-либо проблем, подтвердила мама артиста Симона Юнусова, опубликовав фотографии из родильного дома.

«Все было выполнено виртуозно! И только находясь в непосредственной близости, понимаешь, что стоит за этой « легкостью», — поблагодарила она персонал, подчеркнув, что роды у жены ее сына принимал один из лучших врачей в одном из самых дорогих роддомов Москвы.